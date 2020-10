Catalunya, en toc de queda de 22 a 6 h

A partir d'aquest diumenge ningú podrà circular pels carrers de Catalunya entre les 22.00 h i les 6.00 h, en una nova restricció per intentar reduir els contactes i l'expansió del coronavirus. El toc de queda, sense precedents fins ara, tindrà excepcions, com ara anar a treballar o tornar a casa després de sortir de la feina, així com qualsevol urgència sanitària o haver d'atendre persones grans o amb algun trastorn que tinguin una emergència en horari nocturn. També es podrà sortir a treure els animals de companyia de 4 a 6 del matí, sempre que sigui a prop de casa i es pugui demostrar que no s'ha pogut sortir abans per motius justificats, com estar treballant. Els establiments oberts al públic hauran de tancar la porta a les 21 h, amb l'excepció dels esdeveniments culturals, que podran seguir fins a les 22 h. A partir d'aquesta hora caldrà marxar cap a casa i s'haurà de conservar el tiquet (físic o digital) per demostrar que s'ha assistit a un acte cultural si un agent ho requereix. Els establiments de restauració, en canvi, hauran de seguir com fins ara, sense poder atendre els clients a l'interior, però ara hauran de tancar a les 21 hores. Amb tot, els repartiments a domicili es podran fer fins a les 22 hores. Aquesta nova restricció se suma a les que ja hi havia vigents, com la limitació de reunir-se amb un màxim de sis persones.

Tots aquests detalls els han explicat aquest diumenge al vespre el conseller d'Interior, Miquel Sàmper; el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, i el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado. La nova restricció ha sigut possible gràcies al fet que el govern espanyol ha aprovat aquest matí l'aplicació de l'estat d'alarma en un consell de ministres extraordinari. Aquest marc jurídic permet a les comunitats autònomes establir noves restriccions sense necessitat de tenir l'aval de la justícia.

Sàmper ha defensat que el decret publicat al BOE poc després de les sis de la tarda era "necessari" atesa "la gravetat de la situació actual que viu Catalunya". Segons ha destacat, es tracta d'"un instrument àgil per poder prendre les mesures de manera ràpida, sense haver de passar les resolucions pel TSJC". "Això li podia fer perdre certa rapidesa que ara no ens podem permetre", ha advertit. Malgrat tot, Sàmper ha denunciat que "el decret és insuficient" perquè només permet quatre restriccions, "dues de les quals ja s'estaven aplicant a Catalunya". La tercera és el confinament nocturn, que es començarà a aplicar aquest diumenge, i la quarta és el tancament de la frontera, que, de moment, el Govern no aplica. No es descarta cap escenari, ja que aquest mateix dilluns el Govern té previst "començar a treballar per veure com atacar el covid", segons ha explicat el conseller. Una de les mesures que el Govern de la Generalitat estudiava poder aplicar, i amb el nou decret no podrà, és el tancament de l'activitat econòmica abans de les 21 h, com ja passa a França, on bars i restaurants tanquen a les 18 h, segons ha recordat Sàmper.

“La situació és crítica, la vacuna no arriba i el remeï tampoc. Tenim empatia total amb les seves sensacions”, ha assegurat Sàmper al final de la seva intervenció. “El que pretenem avui és que amb l’experiència de la primera onada siguem capaços d’encarar aquesta segona que ja està entrant de manera molt violenta. Ens comprometem a que aquesta segona onada sigui molt diferent de la primera, però necessitem la seva responsabilitat, ha conclòs.

Sancions a partir de dilluns

El comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, ha avançat que des d'aquesta tarda ja hi ha en marxa un dispositiu d’un miler d’efectius dels Mossos que "informa els ciutadans que han de tornar a casa seva en compliment de la nova situació". De moment, però, "no hi haurà denúncies". Això sí, Sallent ha advertit que el que sí que denunciaran són "totes aquestes accions que a data d’avui ja no es podien fer: botellons, reunions de més de sis persones, comerços que no haurien d’estar oberts..." A partir de dilluns, doncs, els agents començaran a sancionar les persones que trobin pel carrer entre les 22 i les 6 h si no poden demostrar que s'inclouen en alguna de les excepcions previstes. Les multes aniran dels 300 als 6.000 euros, "en funció de la seva gravetat i reiteració o la desobediència als agents de l’autoritat", segons Sallent.