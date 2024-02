San Marino a l'espera per revelar el text definitiu de l'Acord d'Associació

Andorra la VellaSan Marino s’enfronta a un moment crucial en el camí cap a l’acord d’associació amb la Unió Europea. El secretari d’Estat, Luca Beccari, ha presentat dos documents determinants davant la Comissió d’Afers Exteriors, abordant qüestions rellevants com la reforma del patrimoni comunitari i l’impacte en l’administració pública i l’habitatge. Tot i les discussions, hi ha un consens general a favor sobre el treball de Beccari, a més d'una crida unànime de les forces polítiques per accedir al text de l’acord.

Mentre s’espera la signatura final de l’acord, el ministre d’Afers Exteriors s’ha compromès a fer el text disponible tan aviat com Brussel·les ho autoritzi, incloent-hi la possibilitat d’una versió no oficial per a una revisió preliminar. Tal com vam avançar San Marino podria tancar l'Acord el mes vinent.

Segons informa RTV San Marino, s’ha plantejat la possibilitat de publicar un resum esquemàtic del document de treball per a una millor comprensió pública. Amb la col·laboració de les forces polítiques, Beccari està preparant un document estratègic per a la següent comissió d’exteriors, amb l’objectiu de consensuar una posició sobre la implementació de l’acord amb la UE.

Per què no hi ha referèndum a San Marino?

A la conferència política celebrada el mes passat al Gran Consell de San Marino, l'oposició va plantejar la possibilitat d'un referèndum sobre l'Acord d'Associació amb la Unió Europea. La pregunta formulada pel Govern va ser clara: "Quin sentit valdria celebrar-ho davant la veu unànime per sumar-s’hi? Serà tasca de les forces polítiques, socials i econòmiques fer entendre a tots els ciutadans la importància i les oportunitats de l’Acord."