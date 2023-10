Les sancions de la llei del català aniran des d'avisos per escrit fins a multes de 60.000 euros

Andorra la VellaUna de les incerteses que es presentarà amb l'entrada en vigor de la nova llei del català serà el grau d'aplicació de les sancions per incomplir les normes establertes en l'articulat. Aquestes multes, tal com va declarar la ministra de Cultura, Mònica Bonell, no seran una "subespècie" d'infraccions i, per tant, podran anar des d'una amonestació per escrit fins als 60.000 euros. Caldrà veure, doncs, en quina mesura s'apliquen aquestes sancions amb el pas del temps i més tenint en compte que des del 1999, quan el Consell General va aprovar la llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial, no se n'ha imposat cap de greu. Aquesta és, precisament, una de les principals demandes de Joan Ramon Solé, la persona encarregada de redactar la llei vigent des d'ara fa vint-i-quatre anys.

L'expert considera que l'aplicació de sancions ha de ser clau per tal de garantir l'acompliment de la norma. Això sí, assegura que s'han de minimitzar tot el que sigui possible i que s'imposin com a "últim recurs" a aquelles empreses que en reiterades ocasions incompleixin amb les seves obligacions. "A tot el món les lleis s'apliquen. Si es preveuen multes, s'han d'aplicar", assevera, afegint que aquestes tenen "un efecte pedagògic i didàctic". De fet, assegura que el text del 1999 ja preveia "amb bastant detall" tot un seguit de multes que mai s'han arribat a imposar. A més a més, es mostra partidari de publicitar les sancions als mitjans de comunicació com a mesura exemplificadora.

També es mostra conscient, però, que el Govern "ha de buscar un equilibri" entre reforçar i regular l'oficialitat de la llengua i mantenir el creixement econòmic. "En el moment en què tens una població immigrant important tot això s'ha de tenir en compte, però tampoc cal fer una legislació que perjudiqui l'economia", explica.

Entrant al detall de la nova llei del català, Solé exposa que també s'inclouen tot un seguit d'obligacions que ell ja va preveure el 1994 -quan va rebre l'encàrrec de redactar el text-, però que finalment van ser eliminades del projecte final. És el cas d'intervenir en l'àmbit educatiu, en el qual ara s'incidirà, o l'obligació de certificar coneixements de català. També el fet de fer extensiva la utilització de la llengua en organismes institucionals, tot i que no es va entrar en el detall de fer la primera salutació en la llengua oficial tal com sí que es demanarà a partir d'ara. En aquest sentit, Solé espera que es treballi i s'incideixi en aquest aspecte més enllà dels residents, però sense intervenir "de manera excessiva" en la vida de les persones sempre que no hi hagi "un interès públic rellevant".

Malgrat felicitar-se del contingut de la llei, Solé proposa que seria adient augmentar les relacions amb Catalunya i els Països Catalans "per col·laborar amb la llengua", i també fa referència a l'idioma que s'utilitza a les xarxes socials i a internet des d'Andorra, uns serveis que encara no existien en el moment d'elaborar la llei actual. "Tot això s'hauria de regular", manifesta.