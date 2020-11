La crisi sanitària frena l'increment d'usuaris del transport públic

El mes d’abril la xifra de persones que van fer servir el transport públic va tocar fons arran del confinament derivat de la crisi sanitària. Des d’aquest mes i fins a l’octubre les dades han experimentat un ascens constant sent el setembre el que va registrar un major volum de passatgers, concretament 201.806, la qual cosa representa un 35% més que els 148.879 que s’havien registrat a l’agost. Les xifres estan, però, per sota de les registrades l’any passat. Així, per exemple, al setembre del 2019 el volum de passatgers es va situar en 217.982.

I és que cal recordar que el mes de setembre passat va entrar en funcionament la nova concessió del transport públic, que va suposar, sobretot, canvis en les tarifes i en alguns itineraris. Des de l’esmentat mes i fins al gener del 2020 la xifra de passatgers mensuals del transport públic va registrar un increment constant i així, si bé al setembre se’n van registrar 217.982 a l’octubre ja van ser 283.437 i ja al mes de novembre es van superar els 300.000, assolint el mes de gener el pic de 395.202 passatgers.

La pandèmia, però, ha suposat un fre a aquest increment constant i dels 375.979 usuaris del febrer es va passar al mes de març als 194.864, una xifra que va arribar al mínim el mes d’abril, com s’ha esmentat, amb 21.946. Des de llavors, la tendència ha estat a l’alça arribant al maig als 55.441 usuaris i, des del juny, els volums ja es troben per sobre dels 130.000 (134.060 al juny; 156.842 al juliol i 148.879 a l’agost). Al setembre es va assolir la xifra més alta dels darrers mesos i, en canvi, a l’octubre s’ha registrat una lleugera davallada d’un 2% respecte del mes anterior, amb un total de 197.596 usuaris.

Tal com assenyalen des del ministeri de Presidència, Economia i Empresa, la “pèrdua important d’usuaris” ve donada per les restriccions de mobilitat fruit de la crisi sanitària. En aquest sentit, cal tenir en compte no només que moltes persones han restringit els seus desplaçaments per motius com poden ser el teletreball, sinó que també cal afegir la reducció de l'aforament dels busos, que en alguns moments ha estat fixada en el 30%.

Des de Economia fan èmfasi en el fet que la disminució és del 8% per al mes de setembre i del 43% per a l’octubre, en relació als mateixos mesos de l’any anterior. Pel que fa a la davallada del mes d’octubre, cal destacar que van baixar, respecte del mateix mes de l’any anterior, un 55% els usuaris d’abonament subvencionats pel Govern, és a dir, usuaris del bus lliure, la targeta magna, la blava i l’Abonandbus; un 29% els bitllets ordinaris i un 16% els usuaris que fan un ús dels abonaments i targetes de recàrrega, és a dir, aquells que es considera que estan fidelitzats perquè fan un ús habitual del transport.