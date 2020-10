Benazet ja al·ludeix a un possibe confinament total

Fins ara n’era reticent, i quan se li preguntava es mostrava “confiat que Andorra no s’haurà de tornar a confiar”. Però l’escalada de contagis durant la darrera setmana, i la pressió hospitalària que comença a intensificar-se ha fet que aquest divendres, durant la roda de premsa d’actualització de dades sanitàries, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s'hagi mostrat “molt preocupat per la situació actual”, i hagi comentat que “si les incidències, l'índex de rebrot i la taxa de reproducció no disminueixen”, hauran de prendre altres mesures, “com podria ser un confinament total”. És el primer cop que el ministre al·ludeix directament a l’aplicació de la mesura que ja va patir la població durant la primera onada de contagis.



Malgrat l’al·lusió, des del Govern llencen un missatge de confiança perquè les mesures antiCovid aprovades en els darrers dos decrets facin l’efecte esperat i redueixin el ritme de contagis. Paral·lelament, tot i l’escalada de positius, la pressió hospitalària encara no ha arribat als índex de la primavera, malgrat que ha empitjorat notablement durant els darrers deu dies.