Els sanitaris presentaran una demanda col·lectiva per rebre les pagues per objectius endarrerides

Andorra la VellaA l'assemblea convocada pel comitè d'empresa del SAAS d'aquest dijous a la tarda, en la qual va participar un terç de la plantilla, 380 professionals van manifestar que estan a favor de presentar una demanda col·lectiva per recuperar els diners pendents de la paga per objectius, segons informa RTVA. El següent pas és aglutinar el màxim nombre de treballadors per tal que s'adhereixin a la iniciativa. Miguel Rey, president del comitè d'empresa del SAAS, ha apuntat que s'enviarà un formulari amb el propòsit que la gent que vulgui s'hi pugui adherir.

L'advocat de la Unió Sindical d'Andorra serà l'encarregat de presentar les peticions a la Batllia. L'objectiu és que els treballadors rebin el cobrament dels objectius de l'últim any i mig i, de retruc, que s'implanti la paga per objectius des d'ara mateix. El comitè d'empresa considera que aquest moviment també és una manera de forçar unes negociacions per treballar en un nou conveni col·lectiu de cara l'octubre del 2025. També es pretén que aquest nou conveni inclogui la paga per objectius i canvis en els horaris. Concretament, una reducció en els torns nocturns i millores i ajudes per la conciliació familiar. De moment, descarten l'opció de fer una vaga.