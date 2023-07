Sant Julià adjudica per 400.000 euros la reforma del parc infantil del Prat Gran

Andorra la VellaEl comú de Sant Julià de Lòria ha adjudicat la remodelació del parc infantil del Prat Gran a Pidasa Serveis per un import de 394.955,98 euros, una obra que no ha comptat amb el suport dels consellers de Desperta Laurèdia, els quals s'han abstingut després de criticar els traspassos de diners d'una partida a una altra del pressupost per fer realitat el projecte.

Durant la sessió ordinària del consell de comú d'aquest dimecres, la minoria ha lamentat l'increment del cost de l'obra, ja que la corporació havia previst inicialment un pressupost de 300.000 euros que s'ha vist incrementat a conseqüència de l'augment del cost dels materials. De manera paral·lela, la corporació també ha aprovat la liquidació de comptes del 2022, un exercici que s'ha tancat amb un superàvit de prop de 2 milions d'euros i que tampoc ha rebut el suport de Desperta Laurèdia.