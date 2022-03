Sant Julià ampliarà l'abocador de l'antic camp de tir de la Rabassa abans de finals d'any

Sant Julià de LòriaDavant la difícil situació que es pot produir ben aviat en el sector de la construcció pel que fa als abocaments de terra, i especialment després de l'anunci del tancament a finals d'any de l'abocador de Beixalís, el comú de Sant Julià de Lòria ha decidit posar-se mans a l'obra per tal de trobar solucions i avançar-se a un problema que aviat es pot fer palès al país. És per això que aquest dilluns al migdia ha finalitzat el concurs perquè diferents empreses d'enginyeria presentin el seu projecte d'ampliació de l'abocador de l'antic camp de tir de la Rabassa, un equipament clausurat des de fa anys i que actualment només té capacitat per abocar-hi unes 30.000 tones de terra.

En el marc de la visita dels representants del Consell d'Infants al nou parc infantil de Camp de Perot, el cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha anunciat que "ens anem preparant davant la problemàtica que pot esdevenir" i, per tant, "el comú de Sant Julià està aquí per, si fos necessari en algun moment, posar a disposició l'abocador que ja existeix". De fet, les obres d'ampliació, que s'esperen que siguin una realtat entre els propers mesos de setembre o octubre, preveuen que l'equipament dobli la seva capacitat inicial, per la qual cosa es podria disposar d'un espai on es puguin abocar fins a 400.000 tones de residus.

A l'espera de l'obertura dels pressupostos presentats per les enginyeries, des del comú s'estima que el cost de l'ampliació se situarà entre els 10.000 i 20.000 euros. Per tot plegat Majoral ha exposat que "el que estem fent és anticipar-nos a aquest possible problema", ja que si finalment es fa realitat, el sector de la construcció podrà disposar d'un espai per poder abocar els residus de les obres.

La intenció del comú és passar l'oferta més adient aquest dimecres per junta de Govern per tal d'adjudicar els treballs posteriorment. L'adjudicació també haurà de seguir una sèrie de tràmits administratius i l'aprovació per part de Medi Ambient. La voluntat del comú és que tot plegat estigui enllestit abans del tancament definitiu de l'abocador de Beixalís.

Visita al parc infantil de Camp de Perot

Pel que fa a la visita dels consellers infantils al parc infantil de Camp de Perot, Majoral ha declarat que l'acció s'emmarca en la iniciativa de passar un dia amb els cònsols, un projecte que es va posar en marxa per primera vegada l'any passat. La idea és implicar més el jovent en la presa de decisions de la parròquia, que visquin la realitat del comú i, si escau, "que assisteixin a algunes de les reunions que fem". "El que perseguim és donar una visió real del que és la gestió comunal, que ho puguin veure de primera mà i coneguin l'estructura del comú", ha afegit.