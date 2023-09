Sant Julià construirà un nou parc infantil a Bixessarri

Andorra la VellaDesprés d'escoltar les demandes dels veïns, el comú de Sant Julià de Lòria instal·larà un nou parc infantil a la zona de Bixessarri. Precisament, el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) ha publicat aquesta setmana el concurs per a l'adequació d'un terreny de propietat comunal que es troba a l'entrada del poble.

La data límit de presentació d'ofertes estarà habilitada fins a les 13 hores del 25 d'octubre i l'obertura de sol·licituds tindrà lloc el 27 d'octubre, a partir de les 9 hores, a l'edifici administratiu comunal.

Segons ha explicat la corporació laurediana, després d'adequar el terreny s'instal·laran tot un seguit de jocs infantils. De fet, alguns dels que s'hi posaran seran els que es retirin i que estiguin en millor estat del parc infantil del Prat Gran, un equipament que es remodelarà per un import proper als 400.000 euros. La infraestructura es completarà amb altres jocs nous.

Més de 200.000 euros per a la remodelació de voravies

D'altra banda, el comú de Sant Julià també destinarà més de 200.000 euros a la remodelació de voravies. En concret, s'actuarà sobre les de l'avinguda Francesc Cairat (32.079,32 euros), les del carrer Camp de Perot (104.914,08 euros) i les del carrer de les Escoles (72.835,762 euros).

En aquest sentit, la idea és refer-les totes de nou a causa del seu estat i tornar a satisfer una demanda dels veïns, ja que es queixaven que el ferm relliscava quan plovia o en les èpoques d'hivern. És per això que el comú aprofitarà la intervenció per posar una base asfaltada amb decoració de granet per evitar relliscades.

Cinc nous passos elevats a la parròquia

Finalment, el comú també ha convocat aquesta setmana un concurs públic per a la realització de cinc passos elevats per a vianants a la parròquia, dels quals quatre s'instal·laran a l'avinguda Verge de Canòlich i el darrer restant a l'avinguda Rocafort.

La mesura s'ha posat en marxa amb l'objectiu de garantir la seguretat dels vianants, ja que s'ha constatat com hi ha vehicles que circulen superant el límit de velocitat permès. La mesura es complementarà amb els senyals lluminosos que marquen un límit de velocitat de 30 quilòmetres per hora i les vigilàncies que duent a terme de manera paral·lela els agents del Servei de Circulació comunal.