Sant Julià estudia crear un aparcament soterrani al Prat Gran

Sant Julià de LòriaCerni Cairat, el cònsol major de Sant Julià, ha afirmat que la corporació busca solucions per incrementar el nombre de places de pàrquing a la parròquia. Una de les possibilitats implicaria aprofitar la zona del Prat del Gran per fer un aparcament soterrani, segons recull RTVA. Cairat destaca que es busca un "aprofitament vertical perquè no comprometria l'espai públic". Tanmateix, destaca que seria una inversió de molta envergadura que "s'ha de madurat molt bé".