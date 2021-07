Sant Julià inaugura l’ampliació de la plaça Major amb un terreny de 800 metres quadrats

Sant Julià de LòriaDesprés de la finalització dels treballs corresponents, el comú de Sant Julià de Lòria ha inaugurat aquest dijous l'ampliació de la plaça Major. Es tracta de dos terrenys cedits per part de dues famílies de la parròquia -un de manera totalment gratuïta i l'altre amb un lloguer simbòlic- que sumen una superfície total de 800 metres quadrats.

Segons ha recordat el cònsol major lauredià, Josep Majoral, la corporació ha aprofitat el procés de reparcel·lació de la zona per dona una nova vida a aquesta plaça, sobretot pensant en els usuaris de la Llar de Lòria, que reivindicaven disposar d'un espai més ample al centre del poble.

Les obres han consistit a aplanar i arreglar el terreny, posant grava per fer-lo més transitable i col·locant uns bancs per descansar, uns arbres i una font. A més, també s'han instal·lat dues pistes de petanca adreçades, principalment, a la gent gran. "Aquest espai és ideal i no vam dubtar ni un moment quan se'ns va presentar l'ocasió", ha afirmat Majoral.

La nova plaça Major laurediana també és l'indret escollit per a la celebració dels actes més tradicionals de la festa major laurediana, que començarà aquest divendres i s'allargarà fins dilluns vinent. Així, l'espai serà testimoni de la celebració d'actes com el Ball Cerdà o la Marratxa, podent aprofitar la seva dimensió per complir amb les normes de seguretat sanitària.

Tal com ja va avançar l'ANA la setmana passada, el contracte inicial de cessió d'ús dels terrenys entre el comú i els propietaris és d'un any, tot i que l'acord permet prorrogar-lo anualment. També fixa que "quan una de les dues parts el vulgui rescindir, es podrà fer sense problema", ha afegit el cònsol.

Reoberta la circulació a Bixessarri

D'altra banda, i en resposta a pregunta dels periodistes, el cònsol ha afirmat que la circulació a la carretera de Bixessarri, tallada a conseqüència de la torrentada d'aquest dimarts, ja està restablerta. "Aquest matí he pujat a la zona i la carretera estava neta, tot i que quedava runa al voral de la via", ha assegurat.

Des de la corporació també s'ha valorat positivament l'actuació prevista pel Govern per evitar noves problemàtiques en aquest tram a conseqüència de les precipitacions. En aquest sentit, Majoral ha manifestat que "és una obra estrictament necessària", i la prova "és que en un mes hi ha hagut dos aiguats a la mateixa zona i lloc concret".

És per això que des del comú "celebrem que finalment, després de molts anys de desbordament del mateix riu en el mateix lloc, es facin els treballs".