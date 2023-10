Sant Julià ja treballa en un estudi de viabilitat de l'hotel Pol com a residència universitària

Andorra la VellaEl creixement de la Universitat d'Andorra en el futur, tant pel que fa a les instal·lacions pròpies com en una residència universitària és un dels grans reptes de futur de la institució. Així ha quedat palès en els discursos tant del cap de Govern, Xavier Espot, com del rector de l'UdA, Miquel Nicolau. En aquest sentit, Espot ha destacat que es treballarà "colze a colze" amb el comú per plasmar aquesta residència universitària. El cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha manifestat en declaracions posteriors als mitjans de comunicació que la corporació ja ha encarregat "un estudi de viabilitat econòmica concret en l'hotel Pol, per veure quina seria la inversió", i ha destacat que això s'està fent per "anar avançant", tot celebrant les paraules d'Espot. Nicolau, que ha presidit el seu darrer acte d'arrencada del curs acadèmic com a rector, ha defensat també la necessitat que hi hagi aquest creixement en les instal·lacions.