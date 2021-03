Sant Julià lliura a Càritas els 348 euros recaptats en la Sant Silvestre

Sant Julià de LòriaEls cònsols de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral i Mireia Codina, juntament amb la consellera de Turisme i Esports, Diana Sánchez, han lliurat aquest dimecres a Càritas Parroquial la recaptació obtinguda gràcies a la celebració de la 28a edició de la cursa Sant Silvestre, que va tenir lloc durant la segona meitat de desembre del 2020. Tal com es va informar durant la presentació de l'esdeveniment, es tractava de l'edició més atípica de totes les celebrades fins ara a conseqüència de la pandèmia, però això no va impedir que hi prenguessin part fins a 110 persones.

Així doncs, el comú lauredià ha informat que es va aconseguir recaptar 348 euros, que s'han entregat en forma de xec al president de l'entitat social, Jordi González. De cada inscripció es destinaven a Càritas 2 euros si es feia en línia i 4 euros si es feia de manera presencial. De fet, el lema de la Sant Silvestre 2020 ha estat 'La Covid no ens atura. La solidaritat ens necessita més que mai'.