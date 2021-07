Sant Julià preveu enllestir les obres del terreny a tocar de la plaça Major aquest divendres

Sant Julià de LòriaDesprés d'arribar a un acord amb els propietaris dels terrenys situats a tocar de la plaça Major de Sant Julià de Lòria, el comú lauredià, segons publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), ha adjudicat de manera definitiva els treballs de condicionament dels terrenys a l'empresa Copitran per un import proper als 20.000 euros, concretament de 19.911,43 euros.

Les obres, que formen part de la reordenació que el comú està duent a terme a la zona, tenien un termini d'execució de quinze dies, per la qual cosa, segons ha explicat a l'ANA el cònsol major, Josep Majoral, la previsió és que aquesta remodelació de la plaça estigui enllestida aquest divendres, tot i que existeix la possibilitat que s'allargui fins a principis de la setmana vinent.

L'objectiu de la intervenció és disposar d'un nou espai públic a la parròquia, on s'està aplanant i arreglant el terreny, posant grava per fer-lo més transitable i col·locant uns bancs per descansar, uns arbres i una font. A més a més, també està previst instal·lar-hi dues pistes de petanca, responent així a una de les demandes de la gent gran de la Llar de Lòria.

A banda de guanyar un nou espai públic, el qual disposarà el comú durant un temps indeterminat en tractar-se d'un contracte que es renova amb els propietaris dels terrenys anualment, també servirà per emprar-lo de cara a la celebració d'esdeveniments de tota mena. Un bon exemple, segons va informar ahir la cònsol menor laurediana, Mireia Codina, són els actes tradicionals de la festa major de Sant Julià com el Ball Cerdà o la Marratxa, que enguany recuperen el format presencial a la seva ubicació històrica.