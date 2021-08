Satisfacció a Sant Julià pel doble carril de circulació a Francesc Cairat

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria fa una valoració "molt positiva" del dispositiu de trànsit que des d'aquest dimarts Mobilitat ha posat en marxa per tal de fluïdificar l'entrada de vehicles a Andorra en moments d'alta afluència de turistes. La cònsol menor laurediana, Mireia Codina, ha manifestat que, tot i que es tracta d'una mesura que no ha estat impulsada pel comú, el cert és que contribueix significativament a aquesta fi, ja que, per contra, "les cues serien molt llargues". És per això que ha afegit que "tot el que sigui fluïdificar l'entrada al país, per nosaltres està bé".

El dispositiu està habilitat cada matí, i de manera indefinida, entre les 8 i les 14 hores. Consisteix a disposar d'un doble carril de pujada amb cons entre l'encreuament amb el carrer Isidre Valls i la plaça Laurèdia. En aquell punt, especialment durant els caps de setmana, agents de circulació del comú distribueixen el trànsit tant pel túnel de la Tàpia com pel centre de la Vila. Els conductors que circulen en sentit sud i que volen accedir al carrer Isidre Valls, han de desviar-se fins a la rotonda de Fontaneda per tal de fer el gir.

D'altra banda, la cònsol també ha lamentat que els excessos de velocitat a la zona del nou vial i a l'avinguda Francesc Cairat continuen per part d'alguns conductors. "Hem posat uns radars pedagògics, però la gent acaba sabent que no passa res i que només alerta que t'estàs excedint", ha indicat, afegint que "hi ha un bon nombre de persones que prem l'accelerador al màxim i sap que no hi ha conseqüències". És per aquest motiu que es fa indispensable els controls amb radar mòbil que puntualment duu a terme la policia en aquest tram.