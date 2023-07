La saturació a la gossera fa que la despesa anual passi de 100.000 a 150.000 euros

Andorra la VellaLa gossera té capacitat per a 42 gossos i actualment n'hi ha 47, fet que ha provocat que hi hagi un increment del 50% dels costos. Tal com explica RTVA, el pressupost s'ha encarit en 50.000 euros i habitualment sol ser d'uns 100.000. El cost mensual de la gossera se situa al voltant dels 11.000 euros i la meitat es destinen al veterinari. La qüestió és que la saturació provoca que es multipliquin les despeses habituals. Jesús Cardesín, responsable de la gossera, assegura que s'han doblat els actes veterinaris, operacions quirúrgiques i medicacions. A més, també s'ha passat de disposar de dos treballadors a tenir sis per poder fer front a la càrrega de treball.