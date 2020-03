I si se m’espatlla el mòbil?

Una usuària pregunta a les xarxes com pot aconseguir un telèfon mòbil nou, ja que el que té li ha deixat de funcionar. Un home demana on pot adquirir tòners i folis per imprimir els deures dels seus fills. I una dona que s'acabava de mudar el dia abans del confinament diu que li agradaria comprar-se una tele però no sap com fer-ho.

Són només tres exemples de les nombroses qüestions que els ciutadans expressen a través de les xarxes. La solidaritat resol alguna d'aquestes situacions, com per exemple la del tercer cas: una dona d'Escaldes-Engordany a qui una persona que va llegir la seva publicació li ha prestat un televisor. Però altres resten sense resposta.

El decret de Govern especifica un seguit d' activitats que poden exercir-se en règim de guàrdia, com ho són la reparació d'efectes personals i estris domèstics, o el lloguer d'equipaments. En aquest llistat oficial es detallen les activitats de tancament obligatori que han de prestar un servei de guàrdia. No obstant aquesta informació, encara són moltes les persones que no saben com procedir en cas d' incidència, problemes o mancança d'algun servei, aparell, producte o material indispensable per intentar afrontar amb la màxima normalitat els dies de confinament.