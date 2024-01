El secretari general de DA expressa precupació pel futur del partit

Andorra la VellaDesprés dels resultats de les recents eleccions comunals, Demòcrates per Andorra (DA) ha obtingut resultats considerats millorables. Per aprofundir en aquesta situació, el secretari general del partit, Vicenç Mateu, que també és l'ambaixador d'Andorra a Espanya ha comparegut als mitjans.

En l'entrevista al programa 'Avui Serà un Bon Dia' d'Andorra Difusió, Mateu reflexiona sobre el camí que DA ha de seguir, afirmant: "Jo crec que DA ha de recuperar allò que va voler ser el 2011." A més, destaca la importància de recuperar la visió i l'essència que el partit va tenir en el passat.

En referència als pactes i al suport necessari, Mateu reconeix els reptes que el partit ha de superar, especialment pel desgast de la seva imatge com a partit majoritari al Govern. "El tema de l'habitatge és un tema complicat, és un tema complicat arreu, és un tema ademés on molta gent diu que quant més intervenció hi ha al sector pitjor," destaca, abordant la complexitat de la qüestió de l'habitatge i la percepció sobre la intervenció en aquest àmbit.

Quant a la derrota a Andorra la Vella en les eleccions comunals, Mateu admet que ha estat un any "muntanya russa". Després de guanyar per majoria, el partit ha enfrontat manifestacions i un sentiment de descontentament. Sobre el futur del partit, el secretari general expressa incertesa, destacant que, en aquest moment, no sap què l'espera pel que fa al futur del seu partit.