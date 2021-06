El sector turístic de Ponent i el Pirineu confia recuperar aquest estiu els resultats rècord del 2019

LleidaEl Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu aquest estiu assolir els resultats del 2019, que es va tancar amb un rècord històric de 565.000 viatgers i 1.428.000 pernoctacions. La vicepresidenta del Patronat, Rosa Pujol, ha destacat que els bons indicadors epidemiològics haurien de "permetre" recuperar aquestes xifres d'abans de la pandèmia i per tant s'ha mostrat optimista i confia que el sector gaudirà d'un "molt bon estiu". El tret de sortida serà el pont de Sant Joan, on en alguns llocs del Pirineu, ja s'ha penjat el cartell de "complet" als establiments i allotjaments turístics. Això no obstant, també hi ha moltes reserves per al juliol i el setembre, de manera que es preveuen 3 mesos seguits amb "bons nivells d'ocupació".

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i els representants de les diferents associacions d'allotjament turístic de la demarcació s'han mostrat molt optimistes de cara a la propera campanya d'estiu donada l'evolució positiva de la situació sanitària, la finalització de les restriccions i la recuperació de la confiança, que estan afavorint la reactivació del sector turístic en general i el de Lleida en particular per les pròpies característiques de la destinació.

Ponent i el Pirineu ja es van situar l'estiu passat, en plena pandèmia, en una posició privilegiada per rebre turistes, a excepció de la capital i els municipis del Baix Segre que es van veure afectats pel tancament perimetral a causa dels brots de covid-19. Això va fer que l'estiu 2020, sobretot al Pirineu i Prepirineu, es registrés un increment del 9% de viatgers en relació al mateix període del 2019. Només el confinament va fer que les dades a final d'any fossin pitjors amb una caiguda del 21% respecte a l'any anterior. És per aquest motiu, que ara es preveuen recuperar aquests resultats i repetir el rècord històric de fa dos temporades.

El president de la Federació d'Hostaleria, Josep Castellarnau, ha explicat que el sector està il·lusionat perquè es reprèn el "somni" de poder treballar de la seva feina. Així mateix, ha destacat que amb la retirada aviat de la mascareta, es podrà tornar a gaudir de la sensació d'aire pur de la demarcació. Per Castellarnau, el 2020 ha estat un any que ha servit per fer que Lleida passés de ser "la gran desconeguda" a un gran descobriment per molts. Castellarnau també ha mostrat satisfacció per l'inici de la temporada d'estiu al Pirineu el pont de Sant Joan, amb la festa de les Falles, que ha motivat a penjar el cartell de complert a molts establiments. Així mateix, ha instat al president de la Diputació, Joan Talarn, a estar "atent" a les propostes dels fonts Next Generation, per tal de poder fer "coses diferencials" a Lleida, com per exemple vies verdes per anar amb bicicleta i connectar les comarques de muntanya amb les de la plana.

De la seva banda, el president de l'Associació de Cases Rurals de Lleida, Jaume Ramon, ha remarcat la "forta demanda" que estan tenint, superior a la de l'any passat i fins i tot a la de 2019. Ramon també s'ha alegrat que precisament aquest dilluns finalitzi una de les darreres restriccions que encara els afectaven, com és la de la limitació de grups de 10 persones, un fet que els permet afrontar la temporada amb "normalitat", ha dit.

La presidenta de l'Associació de Càmpings de Lleida, Marta Cortina, ha explicat que el sector registra sobretot reserves de turisme nacional i estatal i tot fa preveure que enguany es repetirà la tendència. Això no obstant, ha destacat que ja s'estan començant a veure els primers turistes internacionals pels càmpings del Pirineu. Cortina també ha posat de valor que els càmping es podran beneficiar de l'aixecament de l'obligatorietat d'anar amb mascareta a l'aire lliure tot i que ha assegurat que continuaran treballant per garantir els protocols d'higiene i seguretat per no "relaxar-se" davant el virus, sobretot als espais interiors.

Una oferta de 75.500 places

L'oferta d'allotjament per enguany entre hotels, càmpings, turisme rural, apartaments turístics, refugis, instal·lacions juvenils i albergs se situa en 75.000 places. Per tipus d'allotjament, l'oferta d'hostaleria és de 416 establiments amb 19.427 places; turisme rural amb 665 cases i 4.874 places, i càmping amb 63 establiments i 22.784 places, de les quals més de 4.000 són bungalows. La resta d'oferta engloba els 30 apartaments turístics, els 38 albergs, els 66 refugis, les 28 cases de colònies, les 6 granges escoles, i el 3.531 habitatges d'ús turístic.