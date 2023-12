La segona edició de les beques per a joves artistes atorga un total de 15.000 euros

Andorra la VellaMotivar la realització de formacions artístiques avançades i la participació en certàmens i concursos internacionals, impulsant el creixement i la professionalització dels joves artistes. Amb aquest objectiu, el Govern ha adjudicat, per un import total de 15.000 euros, la segona edició de les beques per a aquest col·lectiu. En la segona convocatòria de l’ajut s’han presentat un total de vuit candidatures i finalment s’han escollit tres joves artistes. Paula González, Gil Grandjean i Martí Tomàs són les candidatures que han obtingut una puntuació més alta.

Entrant al detall, s’ha concedit una beca per 3.600 euros a Grandjean per dur a terme els estudis de tercer cicle d’arts lírics i barrocs al Conservatori Regional Montserrat Caballé de Perpinyà durant el curs acadèmic 2023/2024.

A González se li ha atorgat una beca per un import de 3.700 euros per dur a terme els estudis de segon de batxillerat musical a l’escola integrada Oriol Martorell durant el curs acadèmic 2023/2024.

Finalment, Tomàs ha rebut una beca de 7.700 euros, que ha obtingut una plaça per entrar al Conservatori Nacional de Música i Dansa de París i ha estat seleccionat per participar en el programa concurs televisiu francès Prodiges, amb intèrprets i ballarins reconeguts com ara Marie-Claude Pietragalla, Julie Fuchs i Gautier Capuçon.