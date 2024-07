Segona nit tropical de més de 20 graus al Principat

Andorra la VellaL'estació meteorològica de la Comella (1.225 metres) ha tornat a registrar una nova nit tropical amb temperatures que han arribat fins als 20,1 graus i que han superat els 20 per sobre dels 2.000 metres. Així, i tot i que per a aquest dimarts es preveu un dia "extremadament càlid", de cara a la tarda hi haurà ruixats tempestuosos que poden anar acompanyats de fang. S'espera que les clarianes vagin guanyant terreny fins al migdia, però que a la tarda es formin núvols convectius.

Les tempestes serà més probable que afectin el centre i nord del país, mentre que a l'extrem sud pot quedar sense ploure. Es manté doncs la vigilància groga per temperatures altes degut als valors màximes que es poden assolir i la seva persistència durant la nit tot i el possible refrescament puntual degut a les tempestes. Concretament, les màximes per a aquest dimarts arribaran a 35 graus a Andorra la Vella, a 30 a 1.500 metres i fins als 21 graus al Pas de la Casa.

De cara a dimecres, l'ascens de la dorsal anticiclònica amb una massa d'aire càlid del nord d'Àfrica deixarà un dia més estable, amb un clar domini del sol. Podria ser el dia més càlid de la setmana, ja que es preveuen temperatures màximes de 36 graus a la capital, de 31 a 1.500 metres i de 21 a la localitat encampadana.