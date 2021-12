El següent pas d'Andorra en els eSports

Andorra ha començat a dissenyar el seu camí per esdevenir el país de referència per als eSports. En el llarg del darrer any, el Consell General ha aprovat la Llei dels eSports i el Govern ha dissenyat un pla estratègic per tal de garantir-ne el desenvolupament. Però, el canvi radical que suposa una indústria com aquesta, completament digitalitzada, va més enllà del marc normatiu propi i acaba tenint afectacions en diferents temàtiques, en les que l'executiu ja treballa per tal de poder garantir el desplegament del pla.

En aquest sentit, la sòcia de Cases & Lacambra, Laura Nieto, apunta a altres legislacions. "S'han de fer ajustos i modificacions en altres lleis per encaixar aquesta nova industria i perquè el país pugui mostrar tota la seva potencialitat" deia l'advocada. Un d'aquests punts és el codi de relacions laborals, que caldrà adaptar per regular la relació laboral entre el jugador professional i el club, incloent les particularitats del sector, que ja preveu la Llei dels eSports. En el mateix sentit, caldrà revisitar els requisits en matèria d'immigració i el símil amb els esportistes professionals.

"La futura regulació dels actius digitals al Principat permetrà sinergies entre la tecnologia blockchain i la industria dels eSports" reflexionava Nieto, especialment per l'auge dels jocs play-to-earn i de l'ecosistema NFTs. Per a Nieto cal que "la legislació sigui flexible, però alhora respecti el principi de neutralitat tecnològica". I és que la irrupció de noves maneres d'entendre l'espectre digital, com per exemple el Metavers, fan que les legislacions hagin d'evolucionar a la part de les tecnologies.

La competició

A banda de poder ser un centre eSport Business, un altre dels punts importants és la vessant competitiva. Nieto ha assenyalat que "poc a poc anem construint les bases, però a més de disposar d'un règim jurídic adaptat a aquesta indústria, caldrà establir aliances amb les lligues i competicions internacionals que permetin a les estructures esportives andorranes participar-hi, com passa amb el MoraBanc o el FC Andorra" per construir el següent pis del gratacel necessari per fer d'Andorra un país eSport Friendly.