ACA Segurs i Creand Assegurances Vida impulsen una pòlissa contra el càncer de mama

Andorra la VellaACA Segurs, la corredoria d’assegurances de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA Club), i Creand Assegurances Vida uneixen esforços i presenten la pòlissa Prevenció Dona ACA Segurs, una assegurança de vida anual amb diagnòstic de càncer de mama, destinada a les sòcies de l’Automòbil Club.

L’assegurança inclou les cobertures per al diagnòstic del càncer de mama, per a la cirurgia plàstica i reparadora com a conseqüència del càncer de mama, per a l’hospitalització si es pateix la malaltia i per a un ajut de vint hores de servei domiciliari després de sortir de l’hospital, entre d’altres.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el càncer de mama és el més freqüent i també és la causa més comuna de mort com a conseqüència d’un càncer entre les dones en l’àmbit mundial. La iniciativa mundial contra el càncer de mama, de l’OMS, té com a objectiu reduir en un 2,5 % anual la mortalitat com a conseqüència d’aquesta malaltia arreu del món, de manera que entre el 2020 i el 2040 es podran evitar 2,5 milions de morts per càncer de mama. Així, l’organisme internacional treballa amb tres pilars: promoure la salut per detectar la malaltia de manera precoç, diagnosticar el càncer de mama de manera oportuna i gestionar de manera integral els casos de càncer de mama.

ACA Segurs i Creand Assegurances Vida fan un pas més i han decidit que les sòcies que contractin l’assegurança contribuiran amb una aportació econòmica directa de la seva quota a l'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), una entitat que treballa en tres eixos: l’atenció a les persones afectades per la malaltia, la divulgació de la malaltia i la promoció del voluntariat.

La campanya de comunicació entre les sòcies del club començarà el 19 d’octubre en el marc del Dia internacional de lluita contra el càncer de mama. Un cop finalitzada la campanya, es farà públic el donatiu que l’ACA CLUB i Creand Assegurances Vida faran arribar a Assandca.