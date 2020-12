Una seixantena de famílies es beneficien de la campanya solidària del Rotary Club per Nadal

La campanya solidària nadalenca a benefici de la Creu Roja engegada pel Rotary Club Andorra s’ha desenvolupat tal com estava previst i ha permès a 26 famílies amb fills escriure una carta al Pare Noel per demanar-li articles de necessitat, llibres i joguines per valor de 60 €. A més, també ha permès a un total de 58 famílies rebre un capó per fer un àpat nadalenc. La doble jornada de recollida de regals, el dimecres 23 a la tarda, i de capons, el dijous 24 al matí, va ser tot un èxit i totes les famílies convocades van acudir-hi. Les famílies amb infants, en particular, van mostrar al seu agraïment destacant l’emoció dels fills en veure tot el que el Pare Noel els portava. Per exemple una família monoparental al Pas de la Casa han assegurat que aquest és el millor Nadal que han passat i agraeixen al Rotary Club aquesta iniciativa.

Des del Rotary Club es mostren molt satisfets d’haver pogut ajudar aquestes famílies i agraeixen al Centre Comercial Andorrà (CCA) que s’hagi sumat a aquesta acció. El president de l’entitat benèfica ha ressaltant la importància de dur a terme gestos com aquests en dies tan complicats. L’import destinat pel Rotary Club Andorra a la campanya ha estat de 6.000 €. El compromís i l’aliança entre les dues entitats benèfiques es remunta a la creació de la Creu Roja Andorrana, que va ser iniciativa del Rotary Club Andorra, constituït ara fa 42 anys, quan el seu president, Antoni Aristot, va fundar l’organització d’ajut humanitari Creu Roja Andorrana.

D’altra banda, el Rotary Club Andorra també participa amb una important dotació econòmica en el programa de primers auxilis per a infants PAPI, que la Creu Roja Andorrana dedica des de l’any 2009 als alumnes del darrer curs de primària dels tres sistemes educatius. Cal recordar que el Rotary Club d’Andorra és una entitat benèfica que, durant els seus més de quaranta anys d’història, sempre ha volgut estar, des de la solidaritat i el compromís, al costat dels projectes humanitaris que es fan a Andorra.