Primer seminari forestal a Andorra

Andorra la VellaAndorra celebrarà el primer seminari forestal en el marc del projecte OPCC-ADAPYR per la cooperació transfronterera en matèria de boscos i de canvi climàtic. El seminari està organitzat per Andorra Recerca + Innovació i Forespir, amb la col·laboració de nombrosos conferenciants i el suport de l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic.

Aquest seminari s'emmarca en el context de canvi global que afecta especialment a les zones de muntanya, com és el cas dels Pirineus. En aquest sentit, els boscos ajuden a mitigar el canvi climàtic i alhora en pateixen les conseqüències. Nombrosos estudis apunten a un increment de la mortalitat i de la decrepitud dels boscos pirinencs, i assenyalen la necessitat d'impulsar una silvicultura que permeti millorar l'embornal de CO2 així com de mitigar els efectes del canvi climàtic. Aquesta silvicultura ha de permetre, a més, l'aprovisionament de béns i serveis forestals indispensables per fer possible la transició energètica, i impulsar una economia circular cap a la revalorització dels productes forestals, situant els boscos en primer pla.

Aquest seminari vol difondre la situació dels boscos a través de la recerca i posar el focus sobre els riscos, la gestió i l'adaptació forestal en el context de canvi global. La jornada constarà d'una part de conferències i intercanvi a la sala Consòrcia del Centre de congressos d'Andorra la Vella, i a la tarda hi haurà una sortida de camp al bosc de la Comella. El seminari és gratuït, però cal inscripció prèvia.