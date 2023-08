"Per fi serà a Andorra, potser em surt més barat": La tercera edició dels premis Esland

Andorra la VellaEl famós creador de contingut digital i resident andorrà, TheGrefg, ha anunciat amb gran entusiasme que els premis per als creadors de contingut digital, organitzats per ell mateix i la seva marca Esland, arriben a Andorra al pròxim gener en la seva tercera edició. La marca Esland, creada i finançada en gran part per TheGrefg, s'ha inspirat en els reconeguts Coscu Army Awards i, després d'un exitós primer any a Espanya i Mèxic, arriba ara al Principat amb una gran expectació.

En una entrevista conjunta amb el popular youtuber català Jordi Wild, TheGrefg va parlar emocionat del projecte, afirmant que és una gran inversió i que aquest any buscaran millorar els criteris del jurat per anunciar els guanyadors. Amb l'objectiu de fer-ho més rendible logísticament que a Espanya i Mèxic, TheGrefg busca a Andorra un lloc ideal per a aquesta tercera edició dels premis Esland. De fet, el president de la Kings League va declarar que tot i que va rebre moltes crítiques les passades edicions. Thegrefg va dir que organitzar la passada edició mexicana li va costar a ell personalment 1,3 milions d'euros.

Durant la conversa, TheGrefg va bromejar sobre possibles llocs per dur a terme l'esdeveniment i fins i tot va mostrar interès a realitzar els Esland al Cirque du Soleil, que recentment va actuar a Andorra. Si bé encara no ha decidit definitivament el lloc, molts fan previsions sobre la possibilitat de veure aquests premis en el reconegut Unnic o fins i tot amb una gran carpa a les pistes d'esquí.

La tercera edició dels premis Esland promet ser un esdeveniment emocionant i ple de sorpreses per als creadors de contingut digital. Amb el suport de TheGrefg i l'entusiasme dels participants, aquesta iniciativa busca continuar impulsant i reconeixent la creativitat i el talent en el món digital, convertint-se en una cita ineludible per als amants del contingut en línia.