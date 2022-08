Serà obligatori pujar l'IPC al gener a tots els treballadors que cobren menys de 2.275 euros al mes

Andorra la VellaTotes les empreses estaran obligades per llei a apujar l’IPC als treballadors que cobrin per sota del salari mitjà (2.275 euros) segons ha indicat el president del grup parlamentari demòcrata Carles Enseñat. Es farà el mateix que aquest any amb la intenció de què la ciutadania no perdi poder adquisitiu. L’increment encara no se sap perquè correspondrà al tancament de l’IPC d’aquest any, però sembla força clar que estarà per damunt del 5%. A Andorra no és obligatori incrementar l’IPC cada any, però els demòcrates consideren que és una mesura clau per evitar que l’augment del cost de la vida dificulti encara més la situació a les famílies amb ingressos per sota de la mitjana. Es calcula que aquesta mesura afecta a uns 25.000 empleats.

Al mateix temps, l’augment del salari mínim es farà per sobre de l’increment de l’IPC per anar-lo aproximant cada cop al 60% del salari mitjà. Tot i que no es farà de cop, la intenció és portar aquest sou mínim capa als 1.365 euros mensuals que és l’equivalent al 60% del salari mitjà. Les pensions que estiguin per sota del salari mínim també s’augmentaran per sobre de l’IPC.