La Serenalla finalitza amb l'actuació d'André Vicenzzo i John Holt

La MassanaEls discjòqueis André Vicenzzo i John Holt, posaran el punt final aquest vespre a la tercera edició de la Serenalla. Com ja preveia el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització de la Massana, Josep Maria Garrallà, l’afluència ha estat molt alta durant els quatre dies. “En el context actual necessitem espais de diversió i convivència. Agraïm la feina dels organitzadors i dels responsables dels estands per la qualitat de l’oferta i també a tots els assistents per haver-se adaptat a les mesures sanitàries”, ha afirmat.

El conseller ha destacat que tot i que l’afluència ha estat molt alta durant els quatre dies, en cap moment no s’ha hagut de tancar el recinte per aglomeracions. El topall màxim, segons els protocols sanitaris, eren de 1.200 persones. A les hores punta el nombre d’assistents ha estat d’un miler.

“D’una banda, el fet que a la Serenalla s’hi puguin fer moltes coses a l’hora fa que els visitants es reparteixin pels diferents espais; d’altra banda, hem fet promoció a escala local, perquè la gent del país pogués gaudir d’un esdeveniment de qualitat a l’aire lliure, tot i que també hi havia alguns turistes. De cara la pròxima edició, si la situació ho permet, farem més incidència en la promoció turística”, ha assegurat Garrallà.

L’equip organitzatiu agraeix la implicació de tothom que s’ha bolcat a fer difusió de l’esdeveniment a través de les xarxes, cosa que ha permès arribar a milers de persones. La coordinadora de la Serenalla, Isabel Rodrigo, ha assegurat que “el principal repte era la satisfacció dels visitants. No només volem que vingui molta gent sinó que el més important és que el visitant visqui experiències i se’n vagi satisfet”.

Per això, la principal conclusió d’aquesta tercera edició és que cal continuar apostant pel format de la Serenalla, amb el tret diferenciador de fer viure diferents experiències artístiques, d’oci, culturals i d’interès general, a través de l’espai Àgora, tallers, concerts, demostracions...

A l’Àgora s’ha realitzat sis taules rodones, on s’han posat sobre la taula propostes tan interessants com la necessitat de crear una estructura de democràcia deliberativa, les noves tendències en agricultura regenerativa o el camí de l’emprenedoria sostenible.

El debat d’aquest matí ha girat al voltant de la salut i el benestar i, entre altres temes, s’ha tractat, des de diferents enfocament, els problemes de trastorns mentals durant l’adolescència, en un context social cada cop més complicat.

També cal destacar la bona acollida de les ‘performances’ artístiques, que han combinat les arts plàstiques amb la dansa, i del taller infantil d’ukeleles, una proposta familiar per introduir els infants al món de la música.

Un dels punts forts de la Serenalla és la qualitat dels productes de la vintena d’expositors-artesans, molts dels quals mostraven el seu procés creatiu al mateix estand.

Després de la bona resposta de la Serenalla, el comú de la Massana ja està treballant en pròximes accions.