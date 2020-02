Un 'serious game' guanya el taller de disseny de videojocs

'What am I gonna feel today' ha estat el projecte guanyador del taller de disseny de videojocs que s'ha celebrat aquest divendres a la Universitat d'Andorra (UdA) per tercer any consecutiu. L'equip format pels estudiants Marcos Amorim, Iria Moreno, Tània Prats i Paulo Gonçalves han convençut a la resta d'alumnes amb l'argument que "no és un joc lúdic sinó un 'serious game', centrat en els problemes emocionals dels adolescents". El premi per als guanyadors ha estat un altaveu bluetooth i un forfet de dades per part d' Andorra Telecom.

En total han estat 34 els participants a l'acte, tant del bàtxelor en Informàtica de l'UdA com del DEP en Microinformàtica i xarxes del Centre de Formació Professional d'Aixovall, els quals han concebut en grup una idea i han creat un document de disseny de joc, en el qual han hagut d'explicar en deu minuts l'eslògan i la història del joc, els objectius, els elements, l'art i les seves mecàniques del joc.

Moreno, en representació dels altres membres de l'equip, ha explicat davant els mitjans sentir-se "molt satisfeta que un videojoc amb l'objectiu d'ajudar als altres hagi estat l'escollit". La formació ha estat impartida pel dissenyador i desenvolupador de videojocs, Xevi del Egido, i el coordinador del màster de creació de videojocs de la Universitat Autònoma de Barcelona, Enric Martí, que han destacat molt positivament "la implicació, la creativitat i l'esforç que han demostrat tots els participants a l'hora de pensar i argumentar les seves idees de jocs".

Cal recordar, en aquesta línia, que aquest esdeveniment s'emmarca dins del programa de l' 11è Saló del videojoc que organitza Andorra Telecom, el qual donarà el seu tret de sortida el pròxim 28 de febrer i s'allargarà fins al 1 de març a la sala del Prat del Roure d'Escaldes-Engordany.