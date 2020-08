El Servei d'atenció a víctimes del tràfic de persones, llest per actuar

El Servei d’atenció a víctimes del tràfic d’éssers humans es va posar en funcionament el 2018 i, tot i que des de la seva creació no ha hagut d’intervenir en cap cas, des de l’àrea de Polítiques d’Igualtat, d’on depèn, posen en relleu el fet que estan “preparats” i tenen les “eines” per actuar en cas que fos necessari. Així ho reitera la cap de l’àrea, Mireia Porras, que reivindica el fet que es compti amb una estructura que permeti donar resposta als casos que es puguin arribar a detectar.

D’aquesta manera, Andorra va signar el 2011 el conveni del Consell d’Europa contra el tràfic d’éssers humans i el 2017 es va aprovar la llei de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne les víctimes, de la qual deriva el protocol nacional que determina els agents que hi han d’intervenir i el circuit a seguir. Així, en cas que la policia o la fiscalia determinessin que existeix un cas de tràfic d’éssers humans derivarien les víctimes al servei, que compta amb educadora social, psicòleg i jurista per atendre aquestes persones. A més, es disposa també de pisos on les víctimes podrien ser acollides. El servei compta, a més, amb el telèfon 181, que funciona les 24 hores del dia; en cas que a través d’aquesta via es notifiqués un cas, des del servei s’informaria a la policia i a la fiscalia perquè poguessin també intervenir.

Porras detalla que el tràfic d’éssers humans pot tenir quatre finalitats: l’extracció d’òrgans; l’esclavatge o servitud; l’explotació sexual (amb finalitats com la prostitució o la pornografia) i el treball o serveis forçats.

Per incidir en la conscienciació, des de l’àrea de Polítiques d’Igualtat es commemora cada 30 de juliol el Dia mundial contra el tràfic d’éssers humans. Aquest any, i arran de les mesures sanitàries per la pandèmia sanitària, s’ha optat per l’edició d’un tríptic informatiu sobre el servei i també sobre el concepte de tràfic d’éssers humans. L’any passat es va fer una formació amb experts de l’ajuntament de Barcelona en què van prendre part treballadors d’Afers Socials, la Batllia i la fiscalia, entre d’altres.