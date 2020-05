El servei de guardes ja acull 160 infants

Aquest dilluns ha estat l'inici de la fase tres d'obertura de les activitats econòmiques i més de 3.300 persones s'han pogut reincorporar als seus llocs de treball. El ministre portaveu, Eric Jover, ha indicat que d'aquestes, 2.688 són treballadors d'activitats que romanien tancades i 618 corresponen a sectors que podien estar de guàrdia. Per altra banda, "encara queden unes 13.000 persones sense treballar perquè les seves activitats encara estan tancades".

Una d'aquestes noves activitats són les llars d'infants. Aquest dilluns se n'han obert dues, una de comunal i una de privada, i de cara a dimarts n'obriran dues més de comunals, ha comentat el portaveu del Govern, una de les quals la de Canillo. Pel que fa al servei de guarda que va habilitar l'executiu, en aquests moments 160 persones s'han acollit a aquest servei. Referent a educació, Jover ha declarat que als diferents membres del sector se'ls hi va passar uns documents de protocols a seguir per quan es reprenguin les classes, el qual encara no està tancat perquè fins aquest dilluns es podien incloure esmenes. Un cop estigui aprovat, Jover ha explicat que cada centre haurà de desenvolupar un pla que haurà de ser validat pel ministeri.

Quant a la mobilitat, la interna ha pujat 10 punts respecte a la de fa una setmana però encara es troba un 27% per sota de la que hi havia abans de la crisi sanitària. A la frontera espanyola segueix havent-hi un 74% menys de mobilitat i a la francesa un 94%.