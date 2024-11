Sessions de jocs interactius sobre reciclatge a Escaldes per conscienciar

Escaldes-EngordanyEl comú d’Escaldes-Engordany s’adhereix, un any més, a la Setmana europea de la prevenció de residus que enguany se centra en el malbaratament alimentari. Així, durant tota la setmana, la corporació organitza un seguit d’activitats per conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de reduir els residus i fomentar pràctiques més sostenibles.

Per a l’ocasió, la corporació ha tornat a programar el taller de furoshiki, que tindrà dues sessions dirigides al públic en general (dilluns 18 i dimecres 20 de novembre, de 19.30 a 21 hores, a Cal Paleta). L’objectiu de l’activitat és aprendre aspectes bàsics del furoshiki, una tècnica tradicional japonesa de teixit plegat i nusos, que permet embolicar objectes amb tela per evitar l’ús de paper i plàstics d’un sol ús. L’activitat és gratuïta i els participants no han de portar cap material, ja que tot el necessari es proporcionarà des del comú. Les inscripcions es poden fer trucant al 890 873.

Així mateix, el comú durà a terme, durant tota la setmana, sessions de jocs interactius sobre el reciclatge amb els escolars, per tal d’ensenyar als més petits la importància de reduir els residus i reciclar-los correctament.

La Setmana europea de la prevenció de residus comptarà també amb l’entrega de premis del 18è Concurs d’iniciatives ambientals (dijous 21 de novembre, a les 19 hores, a Cal Paleta). Aquest concurs, organitzat conjuntament pel comú d’Escaldes-Engordany i el Govern, a través d’Andorra Sostenible, premia aquelles accions que es porten a terme des de diferents àmbits de la societat per potenciar el consum sostenible de productes i recursos; accions per reduir impactes negatius sobre el medi o per reduir l’impacte ambiental dels edificis i instal·lacions; activitats d’educació ambiental que fomentin la sensibilització i la conscienciació de la població, entre altres.

Cal recordar que enguany pren importància el malbaratament alimentari. D’aquí que un dels tres premis que es donaran vagi destinat a aquelles accions que estiguin focalitzades en la temàtica. En aquest cas, la millor iniciativa orientada en la prevenció del malbaratament alimentari en qualsevol dels punts de la cadena alimentària rebrà un premi de 2.000 euros. El 18è Concurs d’iniciatives ambientals 2024 comptarà amb una dotació total de 7.000 euros que quedaran repartits en tres categories: ciutadania i empreses, escoles i premi especial entorn la temàtica del malbaratament alimentari.

Les activitats organitzades pel comú d’Escaldes-Engordany formen part del compromís que la corporació pren amb la sostenibilitat i la protecció del medi ambient, buscant inspirar la població a adoptar pràctiques que ajudin a minimitzar els residus durant el dia a dia.