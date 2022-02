Set detencions en una setmana per delictes contra integritat física

Andorra la VellaEl cos de policia ha detingut 23 persones durant la darrera setmana, entre el 14 i el 20 de febrer. Destaquen tres delictes contra la salut pública per intentar accedir al Principat des de França amb cocaïna. Només en un dels tres casos el portador duia una quantitat destacable de 5,5 grams. L'arrest, d'un home no resident de 34 anys, va ser dilluns passat a les 18 hores a la frontera francesa, quan mirava d'entrar al país en un turisme. Les altres dues detencions, dijous i divendres passat, també corresponien a home joves, de 27 i 36 anys, no residents, que en aquest cas duien 0,2 i 0,5 grams de cocaïna cadascun. Paral·lelament, tres de vuit detencions realitzades durant aquesta darrera setmana per delictes contra la seguretat del trànsit han estat per donar positius a la prova de tòxics salivar. Un d'aquests tres casos correspon a un home de 42 anys, que la matinada de divendres a dissabte va donar 1,38 grams d'alcohol per litre de sant més el positiu a la prova de tòxics salivar i els agents també li van trobar 0,5 grams de cocaïna.

Pel què fa a la resta de detencions relacionades amb la conducció i la ingesta d'alcohol, la majoria de casos s'han donat durant les matinades de divendres i dissabte, en controls rutinaris. Cap de les proves ha donat més de 2 grams d'alcohol per litre de sang. I un dels controls, efectuat a un resident de 53 anys passades les 6 del matí de diumenge, es va fer perquè el detingut havia causat un accident amb danys materials.

En relació amb la resta de detencions, en destaquen set per delictes contra la integritat física i moral. D'aquests, dilluns passat es deté, al Pas de la Cas, un home no resident de 27 anys per haver agredit, suposadament, una altra persona. El detingut li hauria donat un cop de puny i el va deixar estès a terra amb un trau al cap i sagnant per la boca. El passat dia 16 es deté a Sant Julià un home resident de 42 anys per haver agredit el seu fill menor d'edat. L'endemà, dia 17, els agents arresten al Pas de la Casa dues dones, de 47 i 18 anys, i un home resident, de 45, per una agressió mútua. Finalment, dissabte hi ha les dues darreres detencions, una a Escaldes-Engordany, per una agressió del jove, de 22 anys, a la seva germana. I una altra a Encamp, un home de resident de 43 anys, per agredir a un company de pis.