Set propietaris de gossos, sancionats per no recollir els excrements a Encamp

EncampSet propietaris de gossos han estat sancionats a Encamp per no recollir els excrements a la via pública, segons RTVA. Les dades van fer-se públiques pel comú d'Encamp arran de les 32 mostres d'ADN recollides als carrers. Des de la corporació comunal insisteixen en la importància que els propietaris facin el registre de l'ADN dels cans per facilitar la identificació dels animals i recorden que s'ofereixen ampolles per ruixar les miccions dels animals.