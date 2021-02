Setmana d'agressions entre companys de pis

Andorra la VellaLa policia ha hagut d'efectuar aquesta darrera setmana dues sortides a domicilis particulars perquè els inquilins, companys de pis, s'havien agredit. La primera és divendres, 5 de febrer, pels vols de la mitjanit, una patrulla constata que un home camina per Andorra la Vella “fent moviments estranys i amb la cara sagnant”. Se'l qüestiona per la seva situació i es determina que tant ell, de 39 anys, com el seu company de pis, de 36, s'han discutit i barallat al domicili que comparteixen, motiu pel qual són detinguts. El segon arrest té lloc un dia després, dissabte al migdia, a Encamp, una dona resident de 43 anys és detinguda com a presumpta autora d'un delicte de lesions. Com en el primer cas, el succés té lloc en un domicili particular i ve motivat per una discussió i posterior agressió entre dues companyes de pis.

Fora de les detencions per agressions entre companys de pis, però encara en l'àmbit domèstic, els agents han arrestat aquest diumenge, a Escaldes Engordany, un home resident de 28 anys com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces, per haver, suposadament, amenaçat la parella de la seva mare.

Una altra detenció destacada de la setmana passada va tenir lloc divendres a la tarda a Andorra la Vella, quan els agents van arrestar un home resident de 24 anys per, suposadament, haver comès un robatori en haver sostret per la força els telèfons mòbils i la cartera a dos joves de 18 anys en un carrer d'Escaldes Engordany.

Finalment, la policia ha procedit a dues detencions en l'àmbit de la seguretat del trànsit. Han estat aquest cap de setmana, de matinada, a una dona de 24 anys per haver donat un positiu a la prova d'1,29 g/l, i a un home de 29 per haver donat una taxa d'alcohol en sang d'1,83 g/l. Tots dos van ser arrestats en una parada rutinària.