Aquest dimarts a la tarda a l' escola andorrana de Canillo hi havia més periodistes que nens. Només set infants han assistit aquest dimarts al col·legi en el primer dia que el professorat oferia un servei d’acollida que permet algunes famílies conciliar millor la feina amb la vida personal. Serà el dimecres quan es reiniciï l’activitat escolar i els alumnes tornin a omplir les aules d’energia després de gairebé tres mesos sense veure’s en persona. “Fa una setmana no ens pensàvem que poguéssim tornar i mireu-nos ara! Per molt teletreball que hàgim fet, i que ens hagi permès acostar-nos a les famílies i les cases, el que dona sentit a la nostra feina és tenir els nens aquí”, deia emocionada Antònia Darnés, directora del centre.

Aquest dimecres està previst que uns quaranta alumnes, dels 180 que té inscrits, tornin a classe. “No tenim un límit, però considerem que entre 30 i 40 infants són els que podem manegar per mantenir-los distanciats i complir amb totes les mesures de seguretat”, recalcava Darnés. Així, diàriament acolliran fins a una quarantena de nens i nenes de primera d’ensenyança, que tenen de 6 a 12 anys, que podran fer un retorn presencial a les aules. Els alumnes es dividiran en dos grup, “en allò que nosaltres anomenem grups de convivència” per poder relaxar una mica les mesures sanitàries.

El col·legi reprendrà la seva activitat escolar amb menjador inclòs de 9 a 13 hores, però també seguirà oferint el servei d’acollida a la tarda, una mesura que substitueix el servei de guarda que durant les darreres quatre setmanes d’emergència sanitària ha ajudat els progenitors a fer més fàcil la feina a casa. “Aquests dies ens serviran per veure una mica com va tot i quina demanda tenim. Acabaran venint tots els alumnes, però de manera esglaonada”, assegurava la directora.

Des de l’escola andorrana de Canillo també es defensa que aquests retrobaments serviran per analitzar com han viscut els infants el confinament i donar suport a aquells nens i nenes que més de prop han viscut la malaltia.

Més de 2.200 alumnes tornen a l’escola

Un total de 2.211 infants han retornat a les classes, el que representa prop d’un 26% dels 8.576 que hi ha habitualment a les escoles. D’aquests, 848 són escolars del sistema educatiu andorrà, 659 de l’espanyol i 704 del francès. L’ assistència a classe és voluntària i són les famílies dels alumnes les que decideixen si aquests acaben l’activitat lectiva presencialment en els dies proposats des del centre escolar o de manera telemàtica segons les seves necessitats.

Des del ministeri d’Educació recorden que els centres ofereixen a partir d'aquest dimarts el servei d’acollida, que substitueix el servei de guarda actiu durant la pandèmia. Així, fins a 1.261 alumnes del total s’han acollit a aquesta modalitat, que està dirigida als infants menors de 14 anys que no tenen ningú que se’n pugui fer càrrec.