Setze horts socials a Ordino

OrdinoOrdino ha fet entrega de les claus de les setze parcel·les d'horts socials que tindrà aquest any la parròquia. El sorteig entre els hortolans s'ha fet aquest dilluns a la tarda a la Casa Pairal, i "s'ha pogut donar cabuda i resposta" a tots els qui havien fet la sol·licitud, ha indicat la cònsol menor, Eva Choy, després del sorteig. De fet, ha remarcat que és important poder recuperar les dates del lliurament dels horts, que l'any passat es van veure alterades per la Covid-19 i es van fer a inicis de juny, quan es van satisfer les deu demandes que hi va haver. "Els hortolans se'ns van queixar de què no havien pogut sembrar quan tocava", ha comentat Choy, assegurant que enguany s'ha pogut fer tot correctament "amb el fet que tots els padrins ja estan vacunats".

Des del comú, defensen la importància d'aquesta activitat pels majors de 65 anys de la parròquia i es mostren satisfets de poder-la dur a terme juntament amb la Fundació Julià Reig per la finalitat social que té. A més, la cònsol menor ha declarat que aquest projecte permet als padrins tenir una certa activitat física i "una motivació per anar als horts".

En la mateixa línia, la responsable del projecte, Ester Segura, ha informat que la Fundació Julià Reig en va ser la impulsora l'any 2001 "amb l'objectiu de donar una alternativa a la gent gran del país perquè poguessin estar a l'aire lliure". En aquest sentit, Segura ha remarcat el fet que la gent gran hagi d'accedir als horts caminant, que sumat a la feina dels horts, els obliga a fer feina física i també a menjar sa. "És un èxit absolut instaurat a totes les parròquies i cada any hi ha un augment de la demanda", ha conclòs Segura.