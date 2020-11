700 signatures en poques hores perquè Canillo mantingui el Palau de Gel

Dimarts al vespre una ciutadana obria una petició a la coneguda plataforma Change.org per mitjà de la qual demana que no es tanqui el Palau de Gel de Canillo. Aquest equipament està previst que abaixi la persiana “imminentment vist que el seu contracte d'arrendament acaba el 31 de desembre de 2020 i encara no estan fetes les noves negociacions, ni el comú de Canillo ha arribat a cap acord amb el propietari. El Palau és de tots els adults i nens que es quedessin sense lloc per estar”. La iniciativa ha recollit més de 700 signatures en 15 hores.

Entre les raons que alguns dels usuaris donen per signar hi ha que és “l'únic lloc d'oci i esport que tenim per als nostres fills i l'hem de defensar” o “Canillo mai serà igual sense el Palau, forma part de la nostra parròquia”.

Efectivament, com diu la impulsora en el text, arrendatari i arrendador són lluny d'entendre's a l'hora d'actualitzar el preu del lloguer de l'equipament, el contracte del qual venç a final d'aquest 2020.