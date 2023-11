Simulacre d’amenaça de bomba a l'edifici de FEDA

Andorra la VellaEl Cos de Policia i FEDA han organitzat aquest dimarts al matí un simulacre d'amenaça de bomba a la zona de l'accés a l'edifici de serveis de FEDA, a Encamp. L'esdeveniment ha mobilitzat, a més del personal de l'entitat, efectius del Cos de Policia, entre els quals, els guies canins i els membres del TEDAX-NRBQ. A més, s'ha comptat amb la participació del Cos de Bombers, Circulació i el SUM.

Amb l'objectiu d'assajar els protocols a seguir en cas d'alarma, FEDA i la policia han organitzat un simulacre d'amenaça de bomba que ha permès observar el comportament de tot el personal implicat en una situació d'emergència.

El simulacre s'ha iniciat a les 9.15 hores amb una falsa trucada a FEDA alertant que s'havia col·locat un explosiu a la zona d'accés a l'edifici de serveis de FEDA. Immediatament, s'ha alertat la policia i s'ha donat l'alerta interna per evacuar l'edifici. Tot seguit, el personal de FEDA, guiat pels coordinadors d'evacuació de cada planta i en coordinació amb els responsables de seguretat de l'entitat, ha abandonat el lloc de treball i s'ha reunit a l'exterior de l'edifici en el punt de reunió.

En rebre l'avís, la sala de comandament de la policia ha enviat una patrulla immediatament i ha activat els TEDAX-NRBQ i els guies canins amb gossos especialitzats en explosius. Paral·lelament, ha avisat a Circulació per tallar la carretera i ha posat els Bombers en prealerta.

En només uns minuts, la primera patrulla de la policia ha arribat a l'edifici i ha assumit el control de l'incident. Un cop verificada l'evacuació, s'ha desplaçat el punt de reunió per prioritzar la seguretat de les persones i els TEDAX-NRBQ han estudiat on i com estava ubicat l'artefacte i els possibles escenaris.

Amb l'ajuda del gos policia s'ha confirmat que es tractava d'un explosiu i aleshores s'ha avisat Bombers i SUM perquè es desplacessin. Mentre arribaven, un agent del TEDAX-NRBQ s'ha preparat per desplegar l'equip per analitzar l'artefacte i, tot seguit, s'ha enviat el robot de desactivació d'explosius per neutralitzar-lo amb seguretat. Posteriorment, els TEDAX-NRBQ han fet una darrera verificació.

El simulacre forma part del pla de seguretat de FEDA, que té per objectiu que tot el personal involucrat estigui entrenat per actuar correctament si mai hi hagués un incident similar. Com a infraestructura crítica, els protocols de seguretat es posen a prova de forma periòdica i serveixen per revisar les actuacions que estan assimilades i les que cal millorar. Així doncs, després del simulacre, les persones responsables de seguretat de FEDA, policia i Bombers s'han reunit per analitzar com han funcionat el pla d'evacuació i el protocol d'actuació.