El síndic rep a l'ambaixador d'Ucraïna per abordar temes de la situació geopolítica a Andorra

Andorra la VellaEl síndic general, Carles Ensenyat, ha rebut l'ambaixador d'Ucraïna a Andorra, Serhii Pohoreltsev, acompanyat del cònsol honorari d'Ucraïna al país, Antoni Zorzano. La trobada, que ha tingut lloc en la seu del Consell General, ha estat una oportunitat per tractar temes de rellevància internacional, com és la situació geopolítica en la qual es troba Ucraïna.

Així, segons informen des del parlament, durant la visita, Pohoreltsev i Zorzano han explicat detalladament la posició de la seva nació en l'escenari global, així com les dinàmiques i desafiaments actuals que Ucraïna està afrontant. A més, el síndic general ha confirmat l'assistència -de manera virtual- a la segona cimera parlamentària de la plataforma de Crimea, que tindrà lloc el 24 d'octubre a Praga, tal com ja es va fer a la primera edició ara fa un any.