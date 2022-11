El sindicat de professors convocarà mobilitzacions si l'augment de sous per al 2023 és baix

Andorra la VellaGovern ha previst, si no hi ha acord amb partronal i sindicats, establir un increment del salari mínim del 7% i un descens progressiu d’aquest percentatge del 0,5% en cada franja salarial de 200 euros que passi dels 1.400 euros. Així, entre els 1.200 i els 1.400 s’incrementaran els sous un 7%; entre els 1.400 i els 1.600 es proposa un increment del 6,5%; entre 1.600 i els 1.800 del 5,5% i així progressivament fins a la darrera franja, la superior a 3.800 euros, on serà d’un 0,5%.

El Sindicat d’Ensenyament Públic ha mostrat la seva disconformitat amb aquesta proposta i ha comunicat que està disposat a participar en les mobilitzacions que convoqui la Unió Sindical en resposta a la proposta d’augment salarial del Govern. Enviaran una comunicació als seus afiliats per veure quin percentatge dels professors estan disposats a mobilitzar-se si l’increment dels salaris és molt baix. La qualifiquen de decebedora i lamenten que la situació de l’habitatge sigui cada cop més insostenible, segons ha informat Andorra Difusió.

“Des del SEP ens sumem a aquestes mobilitzacions ciutadanes si no arribem a cap acord. I no creiem que hi hagi aquesta voluntat política d’intentar arreglar aquest greu problema que tenim al país de l’habitatge i els lloguers”, explica la secretària d’organització del SEP, Carla Guinot. “D’altra banda als nostres afiliats enviarem una enquesta per veure si volen venir amb nosaltres, perquè creiem que és de justícia que el comitè del SEP estigui present en aquestes mobilitzacions.”