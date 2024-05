Sindicats i associacions esperen 3.000 persones per la manifestació de l'1 de maig

Andorra la VellaEls sindicats convocants preveuen una participació de més de 3.000 persones en una manifestació reivindicativa a les 19h, segons RTVA. El recorregut partirà de la plaça Coprínceps i passarà per diversos carrers importants, finalitzant a la plaça del Poble.

S’ha recomanat evitar circular pel centre d’Escaldes i Andorra la Vella entre les 19h i les 21h. La ciutadania veu aquest dia com una oportunitat per defensar els drets dels treballadors, recordant les lluites passades i destacant problemàtiques com l’habitatge que encara necessiten atenció.