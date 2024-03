Els sindicats es manifestaran l'1 de maig

Andorra la VellaGabriel Ubach, secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), que l'1 de maig és la data idònia per dur a terme una manifestació. Segons recull RTVA, els sindicats s'han trobat amb els grups parlamentaris de l'oposició per enfortir la protesta amb el màxim possible de teixit associatiu. També han contactat amb la Coordinadora per un Habitatge Digne. Les demandes no només tindran caràcter laboral sinó que també inclouran reclamacions, per exemple, sobre la problemàtica de l'habitatge.