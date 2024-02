Els sindicats sospiten de la CASS per l'error en el pagament d'1,5 milions euros de més

Andorra la VellaEl divendres passat la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) va reconèixer que va pagar per error 1,5 milions d’euros en els últims tres anys a persones que cobraven una pensió d’invalidesa del grup 1, és a dir, aquelles que podien continuar treballant. Segons es va exposar, l’explicació cal buscar-la en la manca de controls automàtics mensuals i que només se’n feien d’aleatoris. Dels 1.100 pensionistes inclosos al grup, 213 veuran com li rebaixan la pensió i en 31 casos intervindrà Afers Socials perquè la pensió els quedarà per sota del salari mínim.

El Consell General va decidir aquest dijous condonar els 1,5 milions d’euros per tractar-se d’un col·lectiu especialment sensible. La CASS ha encarregat un informe a una empresa externa per valorar per què no s’han fet els controls i quin seria el grau de responsabilitat. Segons recull RTVA, la Unió Sindical ha mostrat preocupació pel tema i asseguren que hi ha indicis per pensar que s’ha volgut tapar l’afer. Gabriel Ubach, el secretari general de l’USdA, diu que els seus representants els estan dient que l’antic consell d’administració i l’anterior direcció de la CASS ho tapava tot i que això “ens ha de preocupar a tots una mica”. Ubach exigeix que la CASS i Govern han de donar explicacions al respecte i afirma que “les responsabilitats s’han de depurar seriosament”.

El representant dels pensionistes dins del consell d’administració de la CASS, Jacint Risco, descarta que hi hagi corrupció al darrere, tot i assegurar que és un problema important. “Temes de corrupció no hi són, aquí hi ha una negligència greu”, afirma Risco.