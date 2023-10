Els síndics mostren la preocupació per l'habitatge en la seva visita a Ordino

Andorra la VellaEl síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han visitat aquest dimarts el comú d'Ordino. Acompanyats dels cònsols, Josep Àngel Mortés i Eva Choy, i alguns dels consellers de la corporació s'han apropat a conèixer diferents equipaments comunals, com el Centre Esportiu d'Ordino i la Casa de la Muntanya. Posteriorment, han estat rebuts a la sala del consell de comú per part dels mateixos membres que els han acompanyat durant el recorregut.

Els síndics han agraït la recepció i han manifestat el seu interès per a continuar mantenint trobades amb el comú amb l'objectiu de debatre sobre temes d'actualitat a escala de país i, així, fomentar el fet de teixir ponts entre les dues institucions. Els representants polítics, han coincidit que una de les voluntats principals d'aquestes jornades és poder exposar i compartir punts de vista amb la mirada posada a dissenyar un futur millor per tots els habitants d'Andorra. Un repte comú entre la corporació i el Consell.

Durant la conversa, doncs, els síndics han informat els membres de la corporació ordinenca sobre la seva activitat legislativa i han mostrat la seva preocupació, especialment, per la qüestió de l'habitatge. En aquest sentit, Ensenyat s'ha interessat per diversos temes de la parròquia ordinenca com ara la valoració de l'última reunió de poble, la revisió excepcional del Pla d’Ordenació Urbanística Parroquial o el punt en què es troben ara mateix els estudis de capacitat de càrrega.

Es tracta de la segona visita que els síndics duen a terme a Ordino aquest mandat. La trobada en qüestió s'ha emmarcat dins la ronda de visites als set comuns del país seguint l'ordre protocol·lari, ja que prèviament els representants del Consell General van visitar Canillo i Encamp.