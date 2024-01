Sinergies entre el ministre de Turisme d'Andorra i d'Espanya per fomentar la sostenibilitat

Andorra la VellaEl ministre de Turisme i Comerç d'Andorra, Jordi Torres, va participar activament en la segona jornada de la Fira de Turisme Internacional (Fitur), a Madrid, on va mantenir una important reunió amb el seu homòleg espanyol, Jordi Hereu, i la secretària d’Estat, Rosana Morillo. Aquesta trobada bilateral va ser la primera des que Jordi Hereu va assumir el càrrec, i durant la qual van analitzar detingudament les diverses àrees de col·laboració entre Andorra i Espanya.

Entre els temes abordats, destaca la necessitat de trobar noves sinergies en àrees estratègiques per als dos governs, amb una atenció especial posada en el turisme sostenible. Ambdues parts van expressar el seu compromís per desenvolupar iniciatives conjuntes que promoguin pràctiques turístiques més respectuoses amb el medi ambient i socialment responsables.

A més de la trobada amb el ministre espanyol, Jordi Torres va mantenir altres reunions bilaterals durant la jornada. Prèviament, va tenir trobades amb alts representants d'Albània i d’Hondures, destacant les propostes de col·laboració presentades per aquests països.

La ministra de Turisme d’Hondures, Yadira Gómez, va proposar la signatura d'un memoràndum d’entesa amb Andorra i es va mostrar particularment interessada en conèixer el model d’experiència turística desenvolupat per Andorra Turisme en els darrers anys. Aquesta proposta reflecteix la voluntat d'establir vincles més estrets i d'aprendre de les bones pràctiques d'altres destinacions turístiques.

D'altra banda, la ministra albanesa de Turisme i Medi Ambient, Mirela Kumbaro, va convidar formalment Jordi Torres a participar a la 70a reunió de l’ONU Turisme, que se celebrarà a Tirana, la capital albanesa, al mes d’abril. Aquesta invitació destaca el reconeixement internacional de l'expertesa d'Andorra en la gestió turística.

La delegació andorrana que ha participat en Fitur ha estat encapçalada pel ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, acompanyat per altres membres destacats, com l'ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu, el director de Turisme i Comerç, Sergi Nadal, i el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku. A més de les reunions amb representants de diferents països, la delegació també ha mantingut sessions de treball amb empreses del sector turístic, com el touroperador espanyol VECI Group i l’empresa internacional Mastercard.