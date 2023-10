Sis agents del Tedax col·laboren en la seguretat del Mundial de Rugbi a França per primera vegada

Andorra la VellaEls sis tècnics especialistes en desactivació d'artefactes explosius, defensa nuclear, radiològica, biològica i química (TEDAX-NRBQ) de la policia estan duent a terme tasques de prevenció i seguretat a Tolosa en el marc del Mundial de Rugbi que s'està disputant a França.

És la primera vegada en la història del cos que efectius del grup TEDAX-NRBQ col·laboren amb l'estat francès en un esdeveniment d'aquesta envergadura per tal de garantir la seguretat, tant de les delegacions que hi participen com de les instal·lacions esportives.

Els efectius de la policia formen part del dispositiu dedicat a la recerca i neutralització de possibles artefactes explosius. Entre les seves funcions, està la supervisió de l'estadi, de la 'fan zone', dels hotels on s'allotgen els equips i d'altres ubicacions que l'organització consideri. A més de l'equip humà, la policia també ha destinat al dispositiu el material necessari per desenvolupar la missió amb totes les garanties, com són la furgoneta adaptada i el robot de desactivació d'explosius.

El director del cos, Bruno Lasne, es va desplaçar fa uns dies a Tolosa per visitar els agents i conèixer de primera mà la feina que hi estan duent a terme. En total, entre els mesos de setembre i octubre, els policies andorrans s'hi estaran 28 dies per reforçar l'operatiu amb motiu del Mundial.

La coordinació de tots els equips i les tasques va a càrrec de la Sécurité civile que, a més de la col·laboració d'Andorra, també compta amb la dels guies canins de Portugal en la recerca d'explosius.

Cooperació internacional

Aquesta no és la primera vegada que la policia coopera amb cossos de seguretat veïns. El TEDAX-NRBQ havia col·laborat amb Espanya durant l'època més dura del terrorisme d'ETA.

Els TEDAX-NRBQ es formen amb la Guàrdia civil des de la creació del grup, ara fa gairebé 40 anys i, en els inicis, els especialistes realitzaven les pràctiques a Barcelona. Això feia que, en cas d'atemptat, també s'hi desplacessin fent el treball de camp amb els seus homòlegs espanyols.

El grup també va participar en els dispositius de seguretat amb motiu del Fòrum Universal de les Cultures a Barcelona l'any 2004, de la Cimera de caps d'Estat i de Govern de la UE l'any 2002, també a la ciutat comtal, i en els actes previs i el casament de la Infanta Cristina i Iñaki Urdangarin, el 1997, conjuntament amb la policia nacional espanyola i la Guàrdia civil.

Aquestes col·laboracions, tant amb Espanya com ara amb França, formen part de la història de la policia i, en concret, del TEDAX-NRBQ, i posen de manifest les excel·lents relacions que es mantenen amb els cossos de seguretat dels països veïns, així com la professionalitat dels tècnics de la policia andorrana.