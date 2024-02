Els sis punts d'Habitatge Digne per solucionar la crisi immobiliària

Andorra la VellaLa Coordinadora per un Habitatge Digne ha fet públic a través de les xarxes un conjunt d'exigències cap a Govern per aplicar en relació amb la problemàtica. Concretament, n'exposen sis. Abans d'exposar el que anomenen com a "programa bàsic", carreguen contra Govern perquè "s'ha apostat pel creixement com a signe de progrés i benestar, però ho ha fet sense control i no hi ha signes evidents de voler aturar-ho". Asseguren que les causes del problema han estat afavorides per la passivitat dels governs de DA facilitant "l'enriquiment d'uns sectors privilegiats i minoritaris".

La primera demanda és la regulació dels preus d'arrendament d'habitatges a través de dos mecanismes. D'una banda, que els preus tornin als marcats durant l'any 2019 i que s'estableixi un percentatge d'actualització d'acord amb indicadors objectius d'encariment de la vida general. D'altra banda, que el preu estigui marcat per indicadors objectius del seu valor real i no especulatiu o comercial (com l'eficiència energètica de l'habitatge, el confort, proximitat a serveis públics i essencials, etc.).

La segona fa referència a la creació immediata del registre de la propietat per tal d'identificar i gravar els grans propietaris en funció del nombre d'immobles dels quals disposen. Segons exposen, aquesta mesura també serviria per identificar i gravar els pisos buits fora del mercat immobiliari i per posar al mercat els habitatges buits.

La tercera exigència és l'actualització del cadastre per determinar les propietats sense legítim propietari i aportar-les al parc públic d'habitatges de manera immediata.

La quarta parla de regular la inversió estrangera i, dins d'aquest punt, proposen diferents iniciatives. En primer lloc, que es restableixi la moratòria en matèria d'inversió estrangera. En segon lloc, que s'aturin tots els permisos de construcció atorgats fins a la data i que no s'hagin començat materialment fins que es disposi d'un estudi de la capacitat de càrrega del medi natural del país per assegurar un desenvolupament sostenible. En tercer lloc, la prohibició de l'establiment de societats en pisos destinats a l'habitatge. En quart i últim lloc, que els estrangers només puguin adquirir una segona residència com a màxim.

La cinquena demanda apunta a la regulació dels pisos turístics. Demanen que es destini un màxim del 20% d'un edifici plurifamiliar a aquest tipus d'habitatge, que s'aturi l'atorgament d'autoritzacions i augmentar les exigències en un termini de tres mesos i retirar les llicències a tots aquells propietaris que no s'adaptin a les noves mesures.

La sexta i última petició es refereix al fet que es destinin recursos tècnics i humans necessaris per garantir el compliment per part dels propietaris del sistema de pròrrogues i l'aplicació de les sancions corresponents, fer un seguiment dels casos on les pròrrogues de lloguer no serien aplicables, endurir les condicions de la llei si d'aquesta manera s'eviten les pràctiques abusives i fer seguiment dels casos més desfavorables i garantir-los l'accés a un habitatge digne.