Un sisme de magnitud 2,2 amb epicentre a l'Alt Urgell es percep a Andorra

Andorra la VellaUn terratrèmol de magnitud 2,2 amb epicentre a Os de Civís s'ha deixat notar aquesta nit a Andorra. Concretament, tal com informa l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), el sisme ha tingut lloc passats tretze minuts de la mitjanit a una profunditat de zero quilòmetres i no ha ocasionat danys materials ni personals.

Com és habitual en aquestes situacions, des d'Andorra Recerca i Innovació (AR+I) s'ha posat en marxa una enquesta sísmica adreçada a la ciutadania per poder avaluar la percepció del sisme al Principat.