Sismògrafs extra per acotar les dades de terratrèmols

Andorra la VellaEls investigadors d'Andorra Recerca i Innovació, juntament amb sismòlegs espanyols i francesos, instal·laran més sismògrafs a la zona d'Aran per poder acotar d'una manera més fidedigna les dades dels terratrèmols i les rèpliques que els succeeixen. Així ho ha explicat la investigadora de l'AR+I, Anna Etxebarría, qui ha detallat que l'organisme andorrà i el dels països veïns disposen d'un protocol d'actuació perquè quan succeeix un sisme es col·loquin estacions de mesura per detallar-ne l'abast.

L'acció es duu a terme arran del sisme de magnitud 4,4 a l'escala de Richter ocorregut aquesta setmana als Pirineus catalans, el qual també es va deixar al Principat, tot i que en menor mesura. En aquest sentit, Etxebarría ha explicat que les percepcions al país van arribar a causa de les rèpliques del moviment de plaques tectòniques i, tot i que una part nombrosa de la població en va ser sabedora, ha asseverat que "no ha de generar alarma".

En relació amb els terratrèmols registrats durant el darrer any, la investigadora ha indicat que des del gener a Andorra n'han transcendit entre tres i quatre, la majoria dels quals provinents de moviments de terra entorn d'Os de Civís, al municipi de les Valls de Valira, una zona "on se'n produeixen molts de poca intensitat i sense perill per a la població".